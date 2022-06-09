Британія дозволить українським медикам швидкої користуватися застосунком GoodSAM для визначення геолокації пацієнта
Українські медики швидкої допомоги отримають від Великої Британії можливість запустити мобільний додаток GoodSAM, який допоможе швидше й ефективніше надавати допомогу тим, хто їм телефонує
Про це пише пресслужба МОЗ.
Зокрема, за допомогою додатку медики зможуть отримати геолокацію пацієнта з точністю до 20 метрів, навіть коли у постраждалих додаток не встановлений.
"Це надзвичайно важливо під час війни, оскільки наразі на підконтрольних Україні територіях перебуває велика кількість внутрішньо переміщених осіб, які погано орієнтуються або не орієнтуються в місцевості, де перебувають. Через це наявні непоодинокі випадки, коли без сторонньої допомоги людина не може чітко надати свої координати, телефонуючи на 103", - йдеться в повідомленні.
Також через додаток медики швидкої допомоги, поки їдуть на виклик, зможуть постійно підтримувати з пацієнтом відеозвʼязок, надавати необхідні рекомендації та навіть вимірювати частоту дихання або пульс.
"Це особливо важливо у випадках, коли доступ до пацієнта - з різних причин (розбиті шляхи, надзвичайна віддаленість тощо) - ускладнений або потребує великого проміжку часу", - пояснили в МОЗ.
Також додаток може створити єдину базу волонтерів і дасть змогу медикам координувати їхню діяльність.
- Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Велика Британія відправить в Україну реактивні системи М270 MLRS, які здатні вражати цілі на відстані до 80 км. Міністр оборони Британії заявив, що підтримка України змінюється в міру розвитку тактики РФ, тому передають системи залпового вогню M270.
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