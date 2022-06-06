Британія передасть Україні три ракетні системи M270, - Reuters
Велика Британія відправить в Україну реактивні системи М270 MLRS, які здатні вражати цілі на відстані до 80 км
Про це інформують на сайті Reuters, з посиланням на міністра оборони Бена Воллеса.
Міністр оборони Британії заявив, що підтримка України змінюється в міру розвитку тактики РФ, тому передають системи залпового вогню M270.
"Ці високоефективні реактивні системи залпового вогню дозволять нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого використання далекобійної артилерії, яку сили Путіна застосовували без розбору, аби зруйнувати міста", – сказав Воллес.
- Джонсон закликає надіслати Україні більше наступального озброєння. Борис Джонсон наголосив на необхідності подальшої військової підтримки України, зокрема надання реактивних систем залпового вогню, які можуть вражати цілі з набагато більшої відстані, ніж до цього.
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