Британія другий день поспіль піднімає свої винищувачі, ймовірно, через російські літаки

Про це повідомляє Sky news.



Літаки знову підняли з авіабази шотландського Лосімут за підтримки заправного танкера Voyager, який розташований в Оксфордширі.



"Ми підняли винищувачі місії Quick Reaction Alert за підтримки танкера Voyager у зв'язку з літаками, які наближаються до зони інтересів Британії. Ми не надамо жодної додаткової інформації щодо цієї операції, поки вона не буде завершена", - заявив речник ВПС.



Згідно з даними Reuters, російські "стратегічні бомбардувальники" перебували в повітрі над нейтральними водами на північному сході Атлантичного океану.



Раніше повідомлялось, що у середу британські винищувачі Typhoon перехопили російські літаки та супроводжували їх за межі "зони інтересів Великої Британії".

Військово-повітряні сили Норвегії вперше підняли новітні винищувачі F-35 для перехоплення літаків РФ в рамках місії НАТО Quick Response Alert.