Британія другий день поспіль піднімає свої винищувачі, ймовірно, через російські літаки
Велика Британія другий день поспіль підіймає свої винищувачі Typhnoon для перехоплення, ймовірно, російських літаків, які наближалися до британської зони інтересів
Про це повідомляє Sky news.
Літаки знову підняли з авіабази шотландського Лосімут за підтримки заправного танкера Voyager, який розташований в Оксфордширі.
"Ми підняли винищувачі місії Quick Reaction Alert за підтримки танкера Voyager у зв'язку з літаками, які наближаються до зони інтересів Британії. Ми не надамо жодної додаткової інформації щодо цієї операції, поки вона не буде завершена", - заявив речник ВПС.
Згідно з даними Reuters, російські "стратегічні бомбардувальники" перебували в повітрі над нейтральними водами на північному сході Атлантичного океану.
- Раніше повідомлялось, що у середу британські винищувачі Typhoon перехопили російські літаки та супроводжували їх за межі "зони інтересів Великої Британії".
- Військово-повітряні сили Норвегії вперше підняли новітні винищувачі F-35 для перехоплення літаків РФ в рамках місії НАТО Quick Response Alert.
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