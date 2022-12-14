Про це повідомляє Sky News.

Перша група суддів відвідала сесії в секретному місці минулого тижня, а в найближчі місяці проходитимуть підготовку інші. Британія виділила на це 2,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Генеральний прокурор Вікторія Прентіс сказала, що програма забезпечить безпрецедентне масштабне переслідування винуватців злочинів, поки триває війна.

Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров 9 грудня в ефірі Еспресо повідомив, що від повномасштабного вторгнення Росії в Україні зафіксовано понад 27137 випадків воєнних злочинів росіян.

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