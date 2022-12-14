Британія готує українських суддів до проведення процесів щодо воєнних злочинів РФ в Україні
Британія організувала підготовку групи з 90 українських суддів до проведення судових процесів щодо воєнних злочинів російських військових
Про це повідомляє Sky News.
Перша група суддів відвідала сесії в секретному місці минулого тижня, а в найближчі місяці проходитимуть підготовку інші. Британія виділила на це 2,5 мільйона фунтів стерлінгів.
Генеральний прокурор Вікторія Прентіс сказала, що програма забезпечить безпрецедентне масштабне переслідування винуватців злочинів, поки триває війна.
- Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров 9 грудня в ефірі Еспресо повідомив, що від повномасштабного вторгнення Росії в Україні зафіксовано понад 27137 випадків воєнних злочинів росіян.
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