Про це він розповів в етері телеканалі "Еспресо"



"В ООН заявляють, що понад 7000 цивільних громадян України загинуло від початку повномасштабного вторгнення Росії. В нашій базі даних, яку ми ведемо в межах ініціативи "Трибунал для Путіна", задокументовано понад 6200 загиблих громадян України внаслідок російської агресії. На сьогодні також зафіксовано та задокументовано 27170 інцидентів, які ми класифікуємо, як воєнні злочини, скоєні військовими РФ", - розповів Захаров.



Аналітик також наголосив, що про велику кількість випадків викрадення людей окупантами.



"Також слід зазначити, що ми зафіксували дуже велику кількість випадків про зникнення людей. В нашій базі даних зафіксовано майже 3050 випадків зникнення людей на тимчасово окупованих територіях. Це свідчить про те, що викрадення цивільних людей є елементом дій окупаційної політики Росії", - додав він.



7 грудня голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні заявила, що російські збройні сили після вторгнення в Україну 24 лютого стратили сотні цивільних осіб, що можна трактувати, як воєнні злочини