Про це інформує The Guardian.

При цьому Воллес наголосив, що не впевнений у доцільності повної заборони на видачу віз росіянам.



Зауваження міністра оборони прозвучали в той момент, коли Фінляндія, Естонія та Чехія закликали Брюссель запровадити в ЄС заборону на нові туристичні візи для росіян для в’їзду до Шенгенської зони вільного пересування як покарання за війну Росії проти України.



У розмові в сьогоднішній програмі BBC Radio 4 Воллес сказав:



"Я переконаний, що ми можемо посилити умови видачі наших віз. Проте я не впевнений, що повна заборона є правильним шляхом", - заявив міністр оборони на BBC Radio 4.



Він також додав, що це питання радше для міністра внутрішніх справ.



"Мені не подобається - і, я певен, нікому з вас не подобається - спостерігати, як дружини російських олігархів або дружини високопосадовців РФ розважаються в Греції чи на Півдні Франції, або на супер'яхтах по всьому світу, поки їхня армія вчиняє воєнні злочини в Україні", - додав Воллес.

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