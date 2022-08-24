Британія може ускладнити візові умови для росіян, - міністр оборони Воллес
Глава британського міністерства оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія може ускладнити для громадян РФ умови отримання віз
Про це інформує The Guardian.
При цьому Воллес наголосив, що не впевнений у доцільності повної заборони на видачу віз росіянам.
Зауваження міністра оборони прозвучали в той момент, коли Фінляндія, Естонія та Чехія закликали Брюссель запровадити в ЄС заборону на нові туристичні візи для росіян для в’їзду до Шенгенської зони вільного пересування як покарання за війну Росії проти України.
У розмові в сьогоднішній програмі BBC Radio 4 Воллес сказав:
"Я переконаний, що ми можемо посилити умови видачі наших віз. Проте я не впевнений, що повна заборона є правильним шляхом", - заявив міністр оборони на BBC Radio 4.
Він також додав, що це питання радше для міністра внутрішніх справ.
"Мені не подобається - і, я певен, нікому з вас не подобається - спостерігати, як дружини російських олігархів або дружини високопосадовців РФ розважаються в Греції чи на Півдні Франції, або на супер'яхтах по всьому світу, поки їхня армія вчиняє воєнні злочини в Україні", - додав Воллес.
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