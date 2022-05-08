Британія надасть Україні $1,6 млрд військової підтримки – The Guardian

Про це інформують на сайті The Guardian, з посиланням на заяву прем’єра Британії Бориса Джонсона.

Допомога Україні майже вдвічі перевищує попередні зобов'язання Британії.



Фінансування надійде з резервів Великобританії після узгодження з Мінфіном. 300 млн фунтів на військове спорядження уже узгоджене Борисом Джонсоном.



Допомога включає контрбатарейні радіолокаційні системи для націлювання на артилерію, обладнання для глушіння GPS і прилади нічного бачення.



Відомо, що це найвищий рівень військових витрат Британії із часів воєн в Іраку та Афганістані. Борис Джонсон вважає, що ця війна загрожує всій Європі.



"Жорстокий напад Путіна не тільки спричиняє невимовні руйнування в Україні, він також загрожує миру та безпеці у всій Європі.



Велика Британія була першою країною, яка визнала масштаб загрози та надіслала зброю, щоб допомогти українцям захиститися. Ми будемо підтримувати ці зусилля, працюючи з нашими союзниками, щоб гарантувати, що Україна зможе продовжувати відбивати російське вторгнення і вижити як вільна та демократична країна", – сказав Джонсон.



Фінансування оприлюднили перед зустріччю G7. Лідери мають обговорити додаткову допомогу Україні. До того ж прем’єр Британії має зустрітися з компаніями зі зброї, щоб попросити про збільшення виробництва.



Також президент США Джо Байден пообіцяв військову допомогу Україні. Наступний транш американського обладнання включатиме артилерійські снаряди, контрартилерійські радари та радіоелектронне обладнання.

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня, президент України Володимир Зеленський буде присутнім на віртуальній зустрічі лідерів G7, під час якої буде йти мова про напад Росії на Україну.

Байден підпише законопроєкт про ленд-ліз для України наступного, після зустрічі з Зеленським, дня - 9 травня. Ленд-ліз спростить процес надання військової допомоги Україні.

Роз'яснення щодо ленд-лізу зробив військовий експерт Михайло Жирохов.

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