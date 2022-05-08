Британія надасть Україні $1,6 млрд військової підтримки – The Guardian
7 травня Велика Британія заявила, що надасть Україні ще 1,6 мільярда доларів військової підтримки та допомоги. Зокрема контрбатарейні радіолокаційні системи, обладнання для глушіння GPS і прилади нічного бачення
Про це інформують на сайті The Guardian, з посиланням на заяву прем’єра Британії Бориса Джонсона.
Допомога Україні майже вдвічі перевищує попередні зобов'язання Британії.
Фінансування надійде з резервів Великобританії після узгодження з Мінфіном. 300 млн фунтів на військове спорядження уже узгоджене Борисом Джонсоном.
Допомога включає контрбатарейні радіолокаційні системи для націлювання на артилерію, обладнання для глушіння GPS і прилади нічного бачення.
Відомо, що це найвищий рівень військових витрат Британії із часів воєн в Іраку та Афганістані. Борис Джонсон вважає, що ця війна загрожує всій Європі.
"Жорстокий напад Путіна не тільки спричиняє невимовні руйнування в Україні, він також загрожує миру та безпеці у всій Європі.
Велика Британія була першою країною, яка визнала масштаб загрози та надіслала зброю, щоб допомогти українцям захиститися. Ми будемо підтримувати ці зусилля, працюючи з нашими союзниками, щоб гарантувати, що Україна зможе продовжувати відбивати російське вторгнення і вижити як вільна та демократична країна", – сказав Джонсон.
Фінансування оприлюднили перед зустріччю G7. Лідери мають обговорити додаткову допомогу Україні. До того ж прем’єр Британії має зустрітися з компаніями зі зброї, щоб попросити про збільшення виробництва.
Також президент США Джо Байден пообіцяв військову допомогу Україні. Наступний транш американського обладнання включатиме артилерійські снаряди, контрартилерійські радари та радіоелектронне обладнання.
- Нагадаємо, сьогодні, 8 травня, президент України Володимир Зеленський буде присутнім на віртуальній зустрічі лідерів G7, під час якої буде йти мова про напад Росії на Україну.
- Байден підпише законопроєкт про ленд-ліз для України наступного, після зустрічі з Зеленським, дня - 9 травня. Ленд-ліз спростить процес надання військової допомоги Україні.
- Роз'яснення щодо ленд-лізу зробив військовий експерт Михайло Жирохов.
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