Британія не надаватиме послуги транспортування нафти з РФ вище граничної ціни

Про це повідомляє Reuters.

У четвер британський уряд заявив, що заборона, яка набуде чинності з 5 грудня, поширюється на послуги Великої Британії, включно зі страхуванням, брокерськими послугами та морськими перевезеннями.

"Ми заборонили імпорт російської нафти до Великої Британії та домагаємося значного прогресу в справі його повного припинення", - йдеться в заяві міністра фінансів Джеремі Ганта.

"Цей новий захід продовжує закручувати гайки на військовій машині Путіна, ще більше ускладнюючи йому можливість наживатися на своїй незаконній війні", - додав міністр.

Нагадаємо, лідери G7 домовилися про принцип обмеження цін на червневому саміті, але з того часу тривали переговори щодо деталей впровадження такої схеми. У жовтні обмеження цін на нафту було закріплене і в пакеті санкцій Європейського Союзу. Обмеження стосуватимуться російських нафти та нафтопродуктів, що постачаються морським транспортом. Якщо нафту закуповуватимуть за вищою ціною, ніж встановлено, обслуговування її морського перевезення буде заборонено. Такий крок покликаний позбавити Росію наддоходів унаслідок продажу нафти. Водночас незрозуміло, чи запровадять граничну ціну на неї такі великі покупці, як Китай та Індія.

США вважають, що Заходу слід спробувати встановити граничну ціну на російську нафту на позначці близько 60 доларів за барель.

Раніше в Росії заявляли, що не будуть постачати нафту і нафтопродукти країнам, які підтримають ідею про ліміт цін на них.

G7 та Австралія в четвер попередньо домовилися про встановлення граничної фіксованої ціни на російську нафту в кінці листопада

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