Британія оголосить про надання далекобійної зброї Києву і навчання українських пілотів

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву Даунінг-стріт напередодні неоголошеного візиту президента України Володимира Зеленського до Британії.

Дані Даунінг-стріт свідчать про те, що за останні шість місяців у бойову готовність було приведено 10 тис. українських військових, а цього року вона підвищить кваліфікацію ще 20 тис. українських солдатів.

Зазначається, що Сунак оголосить про розширення програми підготовки українських військових, включивши до неї пілотів винищувачів і морських піхотинців, "гарантуючи, що Україна матиме армію, здатну захищати свої інтереси в майбутньому".

Велика Британія продовжить працювати з українськими збройними силами та міжнародною спільнотою, щоб розширити програму у 2023 році.

Крім того, очікується, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосить про постачання Києву далекобійної зброї.