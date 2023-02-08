Британія оголосить про надання далекобійної зброї Києву і навчання українських пілотів
Британія, ймовірно, оголосить про розширену програму підготовки українських військ, а також про постачання Києву далекобійної зброї
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву Даунінг-стріт напередодні неоголошеного візиту президента України Володимира Зеленського до Британії.
Дані Даунінг-стріт свідчать про те, що за останні шість місяців у бойову готовність було приведено 10 тис. українських військових, а цього року вона підвищить кваліфікацію ще 20 тис. українських солдатів.
Зазначається, що Сунак оголосить про розширення програми підготовки українських військових, включивши до неї пілотів винищувачів і морських піхотинців, "гарантуючи, що Україна матиме армію, здатну захищати свої інтереси в майбутньому".
Велика Британія продовжить працювати з українськими збройними силами та міжнародною спільнотою, щоб розширити програму у 2023 році.
Крім того, очікується, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосить про постачання Києву далекобійної зброї.
- Президент України Володимир Зеленський 8 лютого прибуде до Великої Британії для зустрічі з прем'єр-міністром цієї країни Ріші Сунаком.
- Видання Financial Times раніше повідомило, що ЄС готується прийняти Володимира Зеленського на саміті в Брюсселі 9 лютого. До цього Зеленський виїжджав із України лише раз - до США. При цьому його візит тримали в суворій таємниці.
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