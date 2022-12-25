Про це поінформував Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

"Велика Британія передала Україні понад 900 генераторів і відправила Збройним Силам України приблизно 15 000 наборів комплектів для екстремальних холодів, включаючи одяг для холодної погоди, важкі спальні мішки та утеплені намети. Ми очікуємо, що до Різдва буде доставлено ще 10 000 комплектів для холодної погоди", - заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Міністр також відзначив, що його країна взяла на себе зобов'язання відправити Україні військову допомогу, розміром не менш як на 2,3 мільярда фунтів стерлінгів: "Ми уклали велику угоду, щоб підтримувати поточні постачання артилерійських снарядів і продовжуватимемо оновлення українських запасів ППО та інших ракет".

Нагадаємо, 23 грудня повідомлялося, що Британія надасть Україні $500 млн, кошти буде спрямовано на відшкодування видатків державного бюджету на виплати соціальної допомоги сім’ям з дітьми, заробітної плати працівникам державних закладів вищої освіти, а також комунальних послуг.