Британія розміщує в Польщі ППО Sky Sabre для укріплення східного флангу НАТО

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє Reuters.



Таким чином НАТО намагається посилити захист свого східного флангу з огляду на вторгнення росії в Україну.



"Ми збираємося розгорнути в Польщі зенітно-ракетну систему середньої дальності Sky Saber і близько 100 чоловік особового складу, щоб запевнити, що ми стоїмо поруч із Польщею, захищаючи її повітряний простір від будь-якої подальшої агресії з боку Росії", - сказав Бен Воллес.

Нагадаємо, польський Сейм прийняв закон "Про захист Вітчизни", яким збільшується витрати на оборону та збільшується чисельність армії та створює загони територіальної оборони. Також Польща планує терміново закупити у США безпілотники MQ-9 Reaper.