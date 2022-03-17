Британія розміщує в Польщі ППО Sky Sabre для укріплення східного флангу НАТО
Велика Британія розмістить у Польщі ППО Sky Sabre та 100 військових на тлі вторгнення росії в Україну
Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє Reuters.
Таким чином НАТО намагається посилити захист свого східного флангу з огляду на вторгнення росії в Україну.
"Ми збираємося розгорнути в Польщі зенітно-ракетну систему середньої дальності Sky Saber і близько 100 чоловік особового складу, щоб запевнити, що ми стоїмо поруч із Польщею, захищаючи її повітряний простір від будь-якої подальшої агресії з боку Росії", - сказав Бен Воллес.
- Нагадаємо, польський Сейм прийняв закон "Про захист Вітчизни", яким збільшується витрати на оборону та збільшується чисельність армії та створює загони територіальної оборони. Також Польща планує терміново закупити у США безпілотники MQ-9 Reaper.
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