Британія та Польща уклали угоду щодо закупівлі ППО на 4 млрд фунтів
Велика Британія та Польща підписали важливу угоду на суму понад 4 мільярди фунтів щодо закупівлі вдосконалених систем протиповітряної оборони
Про це повідомило міноборони Великої Британії.
Зазначається, що британська компанія MBDA підписала субконтракт з польською оборонною компанією PGZ у рамках програми, яка надасть польським силам вдосконалену систему протиповітряної оборони наземного базування. Вона здатна запускати ракети для боротьби з повітряними загрозами, такими як крилаті ракети та винищувачі, радіус дії понад 40 кілометрів.
Відомо, що Польща в рамках програми отримає понад 1000 ракет CAMM ER і понад 100 пускових установок.
У повідомленні йдеться, що угода є найбільшою комерційною угодою, коли-небудь укладеною між Великобританією та Польщею.
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