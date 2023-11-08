Британія та Польща уклали угоду щодо закупівлі ППО на 4 млрд фунтів

Про це повідомило міноборони Великої Британії.

Зазначається, що британська компанія MBDA підписала субконтракт з польською оборонною компанією PGZ у рамках програми, яка надасть польським силам вдосконалену систему протиповітряної оборони наземного базування. Вона здатна запускати ракети для боротьби з повітряними загрозами, такими як крилаті ракети та винищувачі, радіус дії понад 40 кілометрів.

Відомо, що Польща в рамках програми отримає понад 1000 ракет CAMM ER і понад 100 пускових установок.

У повідомленні йдеться, що угода є найбільшою комерційною угодою, коли-небудь укладеною між Великобританією та Польщею.