Британія вдруге відправляє літак-розвідувач, який пролетить над Північчю Росії. У РФ це вважають свідомою провокацією
Британія подала заявку на проліт літака-розвідника RC-135 маршрутом, що пролягає в тому числі над Росією
Про це повідомляє ВВС з посиланням на міністерстві оборони РФ.
Напередодні російське відомство повідомило, що британський RC-135 "порушив державний кордон Росії" в районі мису Святий Ніс у Мурманській області, після чого був "витіснений за межі території Російської Федерації" російським Міг-31.
Тепер у російському міноборони кажуть, що оцінюють британську заявку на новий проліт літака-розвідника над Росією як "свідому провокацію".
Британські офіційні особи поки що не коментували ні інцидент 15 серпня, ні нинішню заявку.
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