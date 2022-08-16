Про це повідомляє ВВС з посиланням на міністерстві оборони РФ.

Напередодні російське відомство повідомило, що британський RC-135 "порушив державний кордон Росії" в районі мису Святий Ніс у Мурманській області, після чого був "витіснений за межі території Російської Федерації" російським Міг-31.

Тепер у російському міноборони кажуть, що оцінюють британську заявку на новий проліт літака-розвідника над Росією як "свідому провокацію".

Британські офіційні особи поки що не коментували ні інцидент 15 серпня, ні нинішню заявку.

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