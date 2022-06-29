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Британія виділить Грузії 5 млн фунтів на боротьбу з російськими кібератаками

29 червня, 2022 середа
19:10
Світ кібератаки

Британія виділить Грузії 5 млн фунтів стерлінгів для впровадження нової стратегії захисту від кіберзагроз з боку Росії

Про це йдеться на сайті британського парламенту.

Зазначається, що Росія використовує Грузію "як випробувальний полігон" для кібератак з 2008 року. Таким чином Британія має на меті зміцнити не лише безпеку Грузії, а й Європи.

Дві країни планують співпрацювати у питанні захисту на рівні центрів кібербезпеки та Міністерств оборони. Також Грузія отримає додаткову підтримку як партнер НАТО з розширеними можливостями - пакет буде узгоджений "з акцентом на посилену підготовку в галузі оборони".

У лютому 2020 року Міністерство закордонних справ Грузії звинуватило Головне управління Генерального штабу Збройних сил Росії (ГРУ, - ред.) в атаці, проведеній 28 жовтня 2019 року, яка торкнулася сайтів і серверів низки органів державної влади, судів, ЗМІ та приватних компаній країни.

Лондон тоді брав участь у розслідуванні, і британські експерти з Національного центру кібербезпеки (NCSC) дійшли висновку, що причетність ГРУ до атаки є "найвищою мірою" ймовірною. Ту ж структуру у проведенні атаки звинуватили й США.

  • 27 червня російські хакери влаштували масову DDoS-атаку в Литві, внаслідок чого були відключені сайти міністерств і відомств. Відповідальність за кібератаку взяло на себе на себе хакерське угруповання ​​Killnet​.​Раніше​ ​Killnet попереджало, що буде змушувати Литву відмовитися від обмежень транзиту через свою територію з РФ до Калінінградської області.

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