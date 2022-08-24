Британія вперше в історії не імпортувала нафту з Росії

Про це 24 серпня 2022 року написало видання Bloomberg.

У червні Велика Британія вперше не імпортувала нафту з РФ, оскільки досягла своєї мети поступово відмовитися від закупівлі палива в цієї країни. Таку ціль уряд Британії поставив собі після повномасштабного вторгення Росії в Україну.

Раніше імпорт нафти у Великій Британії становив 499 млн фунтів стерлингів на місяць. Так тривало до лютого 2022 року. Нині він впав майже до нуля. Згідно з даними Управління національної статистики, таке відбулося вперше з 1997 року.

До повномасштабного вторгення в Україну Росія була найбільшим постачальником очищеної нафти у Великобританії: вони імпортували 24,1% продукту. Також РФ забезпечувала 5,9% імпорту сирої нафти та 4,9% імпорту газу.

Після вторгнення Британія ухвалила рішення поступово відмовитися від імпорту нафти та газу з РФ та почати шукати альтернативи. Ними стали Саудівська Аравія, Нідерланди, Бельгія та Кувейт - вони частково компенсували скорочення імпорту з Росії.

На сьогодні імпорт з РФ у Великобританії склав 33 млн фунтів стерлингів, що на 97% нижче за середній показник минулого року.

12 серпня стало відомо, що Казахстан експортуватиме частину своєї нафти в обход Росії.

12 серпня повідомили, що в Чехії відновили постачання російської нафти через нафтопровод "Дружба".