Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що з 10 жовтня Росія зберігає інтенсивний темп ударів по об’єктах на всій території України. Вони були здійснені крилатими ракетами, переоснащеними на клас "земля-земля" ракетами протиповітряної оборони та наданими Іраном дронами-камікадзе Shahed-136.

"Цілком ймовірно, що основною метою цих атак є завдати масштабної шкоди енергорозподільчій мережі України. Оскільки Росія зазнала невдач на полі бою з серпня, вона виявляє все більшу готовність завдавати ударів по цивільній інфраструктурі на додаток до українських військових цілей", - дійшли висновку в британській розвідці.

11 жовтня міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що близько 30% енергетичної інфраструктури України було уражено російськими ракетами.

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