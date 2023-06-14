Британська розвідка назвала причину активізації російської тактичної авіації
Збільшення кількості бойових вильотів російської тактичної авіації пов'язане з українським контрнаступом
Про це інформує міноборони Великої Британії.
У звіті зазначається, що активізація тактичної авіації РФ майже напевно стала відповіддю на наступальні операції Збройних Сил України. Таким чином повітряно-космічні сили (ВКС) РФ намагаються підтримати наземні війська ударами з повітря.
"Попри зростання, щоденна кількість вильотів російської авіації залишається набагато нижчою, ніж на початку вторгнення, коли вони здійснювали до 300 вильотів на день", - йдеться у повідомленні британської розвідки.
За даними міноборони Британії, від початку повномасштабного вторгнення південь України часто був більш доступним для російських повітряних операцій порівняно з іншими ділянками фронту.
Крім того, за останній рік, ВКС Росії збільшили використання зброї класу "повітря - земля", наприклад планерних бомб, які дозволяють штурмовикам залишатися на значній відстані від своїх цілей.
- У лютому міноборони Британії вважало, що росіяни не вдаватимуться до масованого застосування авіації під час нового наступу через високий ризик її знищення.
- Вже 21 травня британська розвідка зазначала, що через масове знищення ЗСУ дронів російська авіація мінімізувала кількість польотів над Україною.
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