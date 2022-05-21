Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у twitter.

У британській розвідці зазначили, що у російсько-українській війні безпілотні літальні апарати відіграють вирішальну роль для обох сторін, хоча вони зазнали значного виснаження. БПЛА виявилися вразливими як до збиття, так і до електронних перешкод.

РФ спробувала реалізувати в Україні концепцію "розвідувального удару", яку вона вдосконалювала в Сирії. Росіяни використовують розвідувальні БПЛА для визначення цілей, які будуть уражені бойовими літаками або артилерією.

У британській розвідці припустили, що РФ відчуває дефіцит відповідних розвідувальних БПЛА для цього завдання, що посилюється обмеженнями її внутрішніх виробничих потужностей через санкції.

Тому російська авіація з екіпажами здебільшого продовжує уникати вильотів над територією України, ймовірно, через загрозу з боку українських зенітно-ракетних комплексів.

"Якщо Росія продовжуватиме втрачати БПЛА нинішніми темпами, можливості російських сил розвідки та спостереження будуть ще більше погіршені, що негативно вплине на оперативну ефективність", - констатували у британській розвідці.

18 травня військовий експерт Defence Express Сергій Згурець заявив, що окупанти робитимуть наголос на використанні авіації, аби зупинити український наступ.

Станом на 20 травня ЗСУ знищили 460 ворожих БПЛА.

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