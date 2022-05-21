Через масове знищення ЗСУ дронів російська авіація мінімізувала кількість польотів над Україною, - британська розвідка
Російська бойова авіація суттєво знизила активність в Україні через дефіцит розвідувальних безпілотних апаратів
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у twitter.
У британській розвідці зазначили, що у російсько-українській війні безпілотні літальні апарати відіграють вирішальну роль для обох сторін, хоча вони зазнали значного виснаження. БПЛА виявилися вразливими як до збиття, так і до електронних перешкод.
РФ спробувала реалізувати в Україні концепцію "розвідувального удару", яку вона вдосконалювала в Сирії. Росіяни використовують розвідувальні БПЛА для визначення цілей, які будуть уражені бойовими літаками або артилерією.
У британській розвідці припустили, що РФ відчуває дефіцит відповідних розвідувальних БПЛА для цього завдання, що посилюється обмеженнями її внутрішніх виробничих потужностей через санкції.
Тому російська авіація з екіпажами здебільшого продовжує уникати вильотів над територією України, ймовірно, через загрозу з боку українських зенітно-ракетних комплексів.
"Якщо Росія продовжуватиме втрачати БПЛА нинішніми темпами, можливості російських сил розвідки та спостереження будуть ще більше погіршені, що негативно вплине на оперативну ефективність", - констатували у британській розвідці.
- 18 травня військовий експерт Defence Express Сергій Згурець заявив, що окупанти робитимуть наголос на використанні авіації, аби зупинити український наступ.
- Станом на 20 травня ЗСУ знищили 460 ворожих БПЛА.
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