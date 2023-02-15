Про це у щоденному зведенні пише міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що 9 лютого заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв під час відвідування Омського заводу транспортного машинобудування закликав збільшити виробництво танків у Росії.

Це сталося після кількох публічних коментарів російського диктатора Володимира Путіна, який закликав оборонну промисловість краще підтримувати "спеціальну військову операцію", як у РФ називають війну проти України.

Зокрема, під час відеоконференції 12 січня російський президент заявив віцепрем’єру Дениса Мантурова, який відповідає за оборонну промисловість, що він клеїть дурня та зробив один із найрізкіших публічних випадів після вторгнення до України.

"Високопоставлені російські лідери, ймовірно, усвідомлюють, що військово-промислове виробництво держави стає критичним недоліком, посиленим стратегічним та оперативним прорахунком в ході вторгнення в Україну. Виробництво майже напевно не відповідає вимогам міноборони РФ щодо ресурсів для кампанії в Україні та відновлення її довгострокових оборонних потреб", - дійшли висновку в розвідці Британії.