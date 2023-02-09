Про це повідомляють російські ЗМІ.

Таким чином Медведєв відреагував на постачання західних танків Україні та візит Володимира Зеленського до Великої Британії, де він просив надати літаки та далекобійну зброю.

"Вчора наш супротивник "канючив" літаки, ракети, танки, перебуваючи за кордоном. Що ми повинні робити у відповідь? Зрозуміло, що в цьому випадку нам природно збільшувати виробництво різних видів озброєнь і військової техніки, включаючи сучасні танки. Йдеться про виробництво та модернізацію тисячі танків", - сказав Медведєв під час відвідин Омського заводу транспортного машинобудування, на якому виробляють танки.