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Британська розвідка пояснила, чому в кремлі вирішили негайно проводити псевдореферендуми

21 вересня, 2022 середа
10:38
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Російський диктатор Володимир Путін вимушений негайно проводити псевдореферендуми на окупованих територіях через побоювання, що Україна їх звільнить

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter

Британська розвідка звертає увагу на те, що 20 вересня 2022 року окупаційна влада Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей оголосили про проведення референдумів щодо приєднання до РФ.  

У міноборони Британії припускають, що така нагальність викликана побоюваннями неминучого наступу з боку України та бажанням убезпечити окуповані території за допомогою їхнього "приєднання" до Росії.

Британці підкреслили, що російські війська в Україні продовжують відчувати нестачу особового складу. Тому держдума РФ 20 вересня проголосувала за зміни до кримінального кодексу, які посилюють відповідальність за ухилення від служби. Це має на меті обмежити кількість випадків дезертирства та відмов воювати.

"Протягом останніх двох тижнів російське цивільне та військове керівництво зазнавало значного тиску. Ці нові заходи, ймовірно, були вжиті через критику та знаменують подальший розвиток стратегії Росії. Путін бере на себе більший політичний ризик, підриваючи тези про те, що Росія не перебуває у стані війни та національної кризи", - дійшли висновку у британській розвідці. 

  • 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання до РФ.
  • 20 вересня держдума ввела у Кримінальний кодекс РФ поняття "мобілізація" та "воєнний стан".

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Володимир Путін
Донбас
Луганщина
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
Запорізька область
колаборанти
Держдума РФ
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