Британська розвідка пояснила причину останніх масованих атак РФ

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що з'явилися звіти про вибухи на російських логістичних об'єктах, авіабазах і командних пунктах в Криму, Краснодарському краї та поблизу Москви.

За даними розвідки, Чорноморський флот Росії скоріш за все знову зазнав серйозної атаки. Проте вибухи на авіабазі Чкаловський під Москвою, ймовірно, становитимуть найбільше стратегічне занепокоєння для російського керівництва. Це чутливе місце, оскільки тут розміщуються спеціальні військові літаки та VIP-транспорт для російських лідерів.

Особливо актуальним є інформацію про пошкодження спеціального літака COOT: точний варіант залишається незрозумілим, але ці цінні літаки здійснюють місії, які містять збір електронної розвідувальної інформації.

Натомість за останній тиждень Росія неодноразово завдавала дальніх ударів по об'єктах на території України. За словами розвідки, така "незвичайна інтенсивність" частково є реакцією на інциденти в Росії та Криму.

"Оскільки ситуація на фронті відносно статична, кожна сторона шукає переваги, завдаючи ударів у стратегічну глибину свого супротивника", - додали у повідомленні.