Британська розвідка спрогнозувала, як удари ATACMS по аеродромах Луганська та Бердянська вплинуть на ситуацію на фронті

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

У розвідці нагадали, що українські військові уразила декілька російських вертольотів і засобів ППО на аеродромах Луганська та Бердянська.

"Хоча масштаби збитків наразі не підтверджені, ймовірно, дев’ять російських військових гелікоптерів у Бердянську та п’ять у Луганську були знищені, при цьому Україна стверджує, що вперше використала надані США армійські тактичні ракети великої дальності (ATACMS)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аеродром у Бердянську росіяни використовували як основну передову оперативну базу на південній осі, яка забезпечувала логістику та бойову підтримку.

У міністерстві вважають, що, якщо втрати окупантів підтвердяться, це може вплинути на здатність Росії як захищатися, так і вести подальшу наступальну діяльність на цьому напрямку. Це також може створити додатковий тиск на російських пілотів і авіаційну базу, які вже майже напевно страждають від бойового виснаження та проблем з обслуговуванням.

"Існує реальна ймовірність того, що ці удари змусять Росію знову перенести свої оперативні бази та вузли управління далі від лінії фронту, збільшивши навантаження на логістичні ланцюги", - вважають у розвідці.

ATACMS в Україні: що відомо

У ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську. Іноземні ЗМІ писали, що під час цієї атаки Україна вперше використала проти російських військ американські далекобійні ракети ATACMS, які США таємно відправили кілька днів тому.

Згодом Білий дім підтвердив передачу Україні ракет ATACMS, а президент України Володимир Зеленський – їх застосування проти російських військ.

Пізніше стало відомо, що Україна отримала від США близько 20 далекобійних ракет ATACMS.

Російський диктатор Володимир Путін назвав постачання Україні ракет ATACMS помилкою США і зазначив, що це створює додаткову загрозу для РФ.