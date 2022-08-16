Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

У розвідці зазначають, що кораблі чорноморського флоту РФ продовжують займати надзвичайно оборонну позицію, патрулюючи, як правило, лише води в межах видимості узбережжя Криму. Це контрастує з посиленою військово-морською активністю Росії в інших морях, яка характерна для цієї пори року.

Британці підкреслили, що чорноморський флот продовжує використовувати крилаті ракети великої дальності для підтримки наземних наступальних дій, але зараз йому важко здійснювати ефективний контроль на морі. Він втратив свій флагман "Москва", значну частину бойових літаків морської авіації та контроль над островом Зміїний.

"Обмежена ефективність чорноморського флоту підриває загальну стратегію вторгнення Росії, частково через те, що десантна загроза Одесі наразі майже нейтралізована. Це означає, що Україна може перенаправити ресурси, щоб тиснути на російські сухопутні сили на інших напрямках фронту", - дійшли висновку в британській розвідці.

11 серпня стало відомо, що командувача чорноморського флоту РФ Ігоря Осіпова було відсторонено від посади.

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