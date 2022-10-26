Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що 24 жовтня губернатор Брянської області Росії заявив, що вибуховий пристрій пошкодив залізницю біля Новозибкового, приблизно за 15 км від російсько-білоруського кордону. Лінія є основним залізничним сполученням між РФ та півднем Білорусі.

Відповідальність за інцидент взяла на себе російська антивоєнна група "Стоп вагони" (STW). Це принаймні шостий інцидент диверсії на російській залізничній інфраструктурі, про який STW заявила з червня, і частина ширшої тенденції дисидентських нападів на залізниці як у Росії, так і в Білорусі. Російська влада раніше обмежила присутність STW в інтернеті.

"Російські військові в першу чергу покладаються на залізничний транспорт для розгортання сил в Україні, але з мережею, яка простягається на понад 33 тис. км, здебільшого через віддалені території, систему надзвичайно складно захистити від фізичних загроз. Російське керівництво буде дедалі більше стурбоване тим, що навіть невелика група громадян, які налаштовані проти війни з Україною, можуть вдаватися до фізичних диверсій", - дійшли висновку у британській розвідці.

24 жовтня стався вибух на залізниці у Брянській області Росії, за 20 км від Білорусі, рух гілкою, яку використовують для військових перевезень, заблоковано.

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