Британська розвідка з'ясувала, завдяки чому Україна скувала активність РФ у Чорному морі
Атаки надводних та літальних безпілотників на Севастополь допомогли Україні знизити активність російського флоту в Чорному морі
Про це пише міноборони Британії у twitter.
Британська військова розвідка звертає увагу, що 22 березня щонайменше три надводні та один літальний безпілотник намагалися завдати удару по військово-морській базі РФ у Севастополі в тимчасово окупованому Криму.
Повідомлення з відкритих джерел свідчать про те, що один морський дрон нібито був зупинений оборонними бонами, а два інші - були знищені в гавані. Російські офіційні особи заявили, що жодне російське судно не постраждало.
"Під час попередньої атаки безпілотників на Севастополь 29 жовтня 2022 року були пошкоджені тральщик "Іван Голубець" та фрегат "Адмірал Макаров". Попри те, що нові атаки, ймовірно, не завдали шкоди російському флоту, загроза безпілотників, ймовірно, продовжує стримувати операції чорноморського флоту РФ", - дійшли висновку в розвідці Британії.
- 22 березня окупаційна влада Севастополя заявила про атаку морськими дронами.
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