Британська розвідка з'ясувала, звідки РФ атакує Україну іранськими дронами
Росіяни запускають ударні безпілотники Shahed з двох напрямків - Краснодарського краю та Брянської області
Про це пише міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що з початку березня Росія запустила щонайменше 71 ударний безпілотник серії Shahed іранської розробки по цілях по всій Україні.
Ці атаки відбулися після двотижневої паузи в атаках дронами наприкінці лютого. Це свідчить про те, що РФ почала регулярно отримувати невелику кількість Shahed.
"Росія, ймовірно, запускає "шахеди" з двох напрямків: з Краснодарського краю та з Брянської області. Це дозволяє гнучко націлюватися на значну територію України та зменшує час польоту до цілей на півночі України. Також атаки безпілотників спрямовані на те, аби виснажити українську ППО", - дійшли висновку в розвідці Британії.
- 1 березня британська розвідка заявила, що росіяни почали запускати безпілотники Shahed з Брянської області, аби зменшити час перебування дронів в повітрі та додатково навантажити українську ППО.
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