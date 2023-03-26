Про це пише міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що з початку березня Росія запустила щонайменше 71 ударний безпілотник серії Shahed іранської розробки по цілях по всій Україні.

Ці атаки відбулися після двотижневої паузи в атаках дронами наприкінці лютого. Це свідчить про те, що РФ почала регулярно отримувати невелику кількість Shahed.

"Росія, ймовірно, запускає "шахеди" з двох напрямків: з Краснодарського краю та з Брянської області. Це дозволяє гнучко націлюватися на значну територію України та зменшує час польоту до цілей на півночі України. Також атаки безпілотників спрямовані на те, аби виснажити українську ППО", - дійшли висновку в розвідці Британії.