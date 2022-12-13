Британські морпіхи вперше підтвердили проведення спецоперацій в Україні після 24 лютого
350 піхотинців допомагали евакуювати британське посольство з Києва до Польщі на початку року, а у квітні вони повернулися до Києва для охорони посольства
Про це повідомив високопоставлений британський генерал, пише Times.
Генерал-лейтенант Роберт Маговен, який раніше командував силами морської піхоти, сказав, що піхотинці брали участь у підтримці операцій у "надзвичайно чутливій обстановці", а місії були пов'язані з "високим рівнем політичного та військового ризику".
У своїй статті в офіційному виданні Королівської морської піхоти він розповів, як 350 піхотинців допомагали евакуювати британське посольство з Києва до Польщі на початку року. У квітні вони повернулися до Києва для охорони посольства, коли Британія намагалася поновити дипломатичну присутність після відступу російських військ.
Міністерство оборони Британії раніше визнавало присутність в Україні піхотинців для охорони співробітників посольства (повідомлялося, що в цьому було залучено до 30 осіб). Проте військові вперше визнали, що британські солдати брали участь у спеціальних операціях на території України.
Окрім участі в операціях, Маговен високо оцінив роль морських піхотинців у підготовці українських військових. Times ще на початку року повідомляла, що британські спецназівці перебувають у Києві та допомагають навчати місцеві війська.
"Ми брали активну участь у підготовці сотень українських військовослужбовців протягом цього літа. Ми також плануємо навчати українських морських піхотинців", - сказав Маговен.
- Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, у міноборони Британії заявили про обговорення надання Україні зброї більшої дальності.
- Також сьогодні Британія виділила новий пакет військової допомоги Україні, у який зокрема увійшли зенітні гармати та пристрої для протидії дронам.
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