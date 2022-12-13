Про це повідомляє The Guardian.

Таку заяву Воллес зробив у парламенті у відповідь на питання експрем'єр-міністра Бориса Джонсона про можливість надання Україні ракетних систем більшої дальності для знищення або пошкодження ворожих пунктів запуску безпілотників.

Умовою перегляду переліку озброєнь для України британський міністр оборони назвав продовження Росією ударів по українських цивільних об'єктах.

"Я постійно переглядаю, які системи озброєння ми можемо надати. Ми маємо в нашому оборонному потенціалі системи зброї більшої дальності і якщо росіяни продовжать цілити по цивільних районах і намагатися порушувати Женевські конвенції, я буду відкритим до розгляду наших подальших дій", - сказав Воллес.

Раніше Воллес заявив, що ЗСУ мають усі переваги для продовження наступу на армію РФ взимку.

Уряд Великої Британії повідомив, що найближчими тижнями надасть Україні нову військову допомогу, зокрема зенітну зброю та ракети для протиповітряної оборони.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb