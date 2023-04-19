Британські розвідники назвали основні методи й цілі російської ІПСО
Інформаційні операції є ключовим елементом стратегії російської влади у війні проти України. Однією з цілей є скорочення міжнародної підтримки Києва
Про це ідеться у звіті британської розвідки.
Зазначається, що Кремль використовує безліч каналів для поширення дезінформації - навмисне створення та розповсюдження хибних чи сфабрикованих даних.
"Одним із компонентів російської дезінформації є "відмивання наративів", коли Росія просуває інформацію від проксі-серверів або неперевірених джерел у соціальних мережах, яка потім проникає в більш мейнстрімні або державні ЗМІ", - йдеться у повідомленні міноборони Великої Британії.
Головною метою таких дій є приховати джерело інформації, щоб російській державі було легше відокремитися від повідомлення. Потім вона просуває дезінформаційні фрагменти повідомлення, маскуючи при цьому свої корисливі інтереси.
"Російські державні суб'єкти представляють маніпулятивні наративи як організовано, так і кон'юнктурно. Їхні поточні пріоритети майже напевно включають дискредитацію українського уряду та зменшення міжнародної підтримки України", - зазначили у розвідці.
- 18 квітня стало відомо, що росіяни знімають деякі свої ресурси з лінії фронту на Донеччині, перекидаючи додаткові сили для штурму Бахмута.
- 17 квітня британська розвідка звертала увагу на ризики жертв серед цивільного населення через замінування та попереджала про тривалий період, необхідний для розмінування українських територій.
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