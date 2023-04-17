Міноборони Британії: для розмінування України може знадобитися десятиліття
Британська розвідка звертає увагу на ризики жертв серед цивільного населення через замінування та попереджає про тривалий період, необхідний для розмінування українських територій
Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в понеділок, 17 квітня.
Як сказано в огляді, в Україні продовжують надходити щоденні повідомлення про жертви серед цивільного населення, пов'язані з мінами. Найбільш постраждалими регіонами є Херсонська та Харківська області – території, які раніше були окуповані Росією.
Зазначається, що з приходом весни та збільшенням кількості людей, залучених до сільськогосподарських робіт, ризик інцидентів з мінами серед цивільного населення зростатиме.
З початку вторгнення РФ до України було зафіксовано понад 750 жертв серед цивільного населення, пов'язаних з мінами. При цьому кожна восьма жертва – дитина.
Ймовірно, для очищення України від мін знадобиться щонайменше десятиліття, оцінює британська розвідка.
- 15 квітня повідомлялося, що на території Росії запроваджують єдиний реєстр військовозобов'язаних та електронних повісток, що свідчить про підготовку Кремля до тривалої війни проти України.
- 16 квітня міноборони Британії вказало на чергове свідчення "міжусобної боротьби" у РФ через війну проти України.
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