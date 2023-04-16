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Війна з Росією: хроніка
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Міноборони Британії вказало на чергове свідчення "міжусобної боротьби" в РФ через війну проти України

16 квітня, 2023 неділя
09:25
Війна з Росією Російські військові

До участі у війні в Україні знову повернувся російський генерал-полковник, командувач повітряно-десантними військами Михаїл Теплінський, якого на початку року з цієї посади звільнив начальник Генерального штабу збройних сил РФ Валерій Герасимов

Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Командувач російського корпусу повітряно-десантних військ (ВДВ) Теплінський "із великою ймовірністю повернувся на головну роль в Україні", зазначається в огляді.

"Теплінський, імовірно, є одним з небагатьох російських генералів вищого рангу, якого широко поважають рядові військовослужбовці. Його нещодавня бурхлива кар'єра свідчить про сильну напруженість між угрупованнями в російському Генеральному штабі щодо військового підходу Росії в Україні", – вважають у британській розвідці.

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Там зокрема додають, що роль Теплінського навряд чи обмежиться лише підрозділами повітряно-десантних військ, "але він, найімовірніше, сприятиме зміцненню традиційної ролі корпусу як елітного війська".

Також повідомляється, що останніми днями сили російських ВДВ знову почали відігравати ключову роль у битві за Бахмут і, ймовірно, взяли на озброєння систему ТОС-1А "Солнцепек" із термобаричними пусковими установками ТОС-1А в секторі Кремінної.

  • 15 квітня повідомлялося, що на території Росії запроваджують єдиний реєстр військовозобов'язаних та електронних повісток, що свідчить про підготовку Кремля до тривалої війни проти України.
Світ
російська армія
окупанти
Військові новини
Велика Британiя
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