Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Командувач російського корпусу повітряно-десантних військ (ВДВ) Теплінський "із великою ймовірністю повернувся на головну роль в Україні", зазначається в огляді.

"Теплінський, імовірно, є одним з небагатьох російських генералів вищого рангу, якого широко поважають рядові військовослужбовці. Його нещодавня бурхлива кар'єра свідчить про сильну напруженість між угрупованнями в російському Генеральному штабі щодо військового підходу Росії в Україні", – вважають у британській розвідці.

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Там зокрема додають, що роль Теплінського навряд чи обмежиться лише підрозділами повітряно-десантних військ, "але він, найімовірніше, сприятиме зміцненню традиційної ролі корпусу як елітного війська".

Також повідомляється, що останніми днями сили російських ВДВ знову почали відігравати ключову роль у битві за Бахмут і, ймовірно, взяли на озброєння систему ТОС-1А "Солнцепек" із термобаричними пусковими установками ТОС-1А в секторі Кремінної.