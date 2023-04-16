Міноборони Британії вказало на чергове свідчення "міжусобної боротьби" в РФ через війну проти України
До участі у війні в Україні знову повернувся російський генерал-полковник, командувач повітряно-десантними військами Михаїл Теплінський, якого на початку року з цієї посади звільнив начальник Генерального штабу збройних сил РФ Валерій Герасимов
Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великої Британії.
Командувач російського корпусу повітряно-десантних військ (ВДВ) Теплінський "із великою ймовірністю повернувся на головну роль в Україні", зазначається в огляді.
"Теплінський, імовірно, є одним з небагатьох російських генералів вищого рангу, якого широко поважають рядові військовослужбовці. Його нещодавня бурхлива кар'єра свідчить про сильну напруженість між угрупованнями в російському Генеральному штабі щодо військового підходу Росії в Україні", – вважають у британській розвідці.
Читайте також: Ситуація як у 1940 році. Британський генерал порівняв події на фронті з календарем Другої світової
Там зокрема додають, що роль Теплінського навряд чи обмежиться лише підрозділами повітряно-десантних військ, "але він, найімовірніше, сприятиме зміцненню традиційної ролі корпусу як елітного війська".
Також повідомляється, що останніми днями сили російських ВДВ знову почали відігравати ключову роль у битві за Бахмут і, ймовірно, взяли на озброєння систему ТОС-1А "Солнцепек" із термобаричними пусковими установками ТОС-1А в секторі Кремінної.
- 15 квітня повідомлялося, що на території Росії запроваджують єдиний реєстр військовозобов'язаних та електронних повісток, що свідчить про підготовку Кремля до тривалої війни проти України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.19
-
EUR
Купівля 40.77Продаж 41.62
- Актуальне
- Важливе