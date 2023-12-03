Британські вчені назвали причину, чому не можна годувати собак сирим м'ясом

Про це повідомляє Science Alert.

Небезпечні бактерії, які важко вбити, можуть проникати між людьми та сільськогосподарськими тваринами через сире м'ясо, яке згодовують собакам. Це тривожний висновок, кажуть дослідники з Бристольського університету у Великій Британії.

"Нашою метою було не зосередитися на сирій собачій їжі, а дослідити, що може підвищити ймовірність того, що собака виділить стійку кишкову паличку з фекаліями, - каже генетичний епідеміолог Джордан Сілі з Бристольського університету. - Наше дослідження виявило дуже сильний зв'язок між виділенням стійкої до ципрофлоксацину кишкової палички та годуванням собак сирою їжею".

На основі аналізу калу та опитувань, заповнених власниками собак, які охоплювали дієту, інших тварин-компаньйонів, а також умови для прогулянок та ігор, було виявлено, що лише вживання сирого м'яса є значним фактором ризику виділення стійкої до антибіотиків кишкової палички.

Дослідники закликали власників тварин розглянути можливість переведення своїх домашніх улюбленців на несировинну дієту, а власників худоби - вжити заходів для зменшення використання антибіотиків на фермах, де вирощують корм для собак, що сприяє розвитку антибіотикорезистентності.

"Індивідуальні заходи для зменшення ризику виділення собаками резистентних бактерій включають перехід на несировинну дієту або пошук якісного сирого м'яса, яке можна приготувати, а потім приготувати його", - каже Сілі.

Кишкова паличка є частиною здорового мікробіому кишківника людей і тварин. Хоча більшість штамів нешкідливі, деякі можуть викликати проблеми, особливо у людей з ослабленою імунною системою. Коли інфекції виникають, особливо в таких тканинах, як кров, вони можуть бути небезпечними для життя і вимагають термінового лікування антибіотиками.