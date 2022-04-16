Британські військові інструктори відновили роботу в Україні, - The Times

Про це повідомляє The Times.

За інформацією видання, інструктори з Великої Британії протягом двох тижнів вели підготовку українських військових у Києві та на околицях столиці. Це сталося вперше після повномасштабного вторгнення РФ до України.

Український військовий, капітан Юрій Мироненко розповів, що два тижні тому британці проводили інструктаж щодо використання протитанкових ракет NLAW. Інший співрозмовник видання повідомив, що британці вели підготовку 112-ї бригади територіальної оборони ЗСУ.

За інформацією The Times, йдеться не про добровольців, а про військових, які проходять службу у Великій Британії.

В Міноборони Британії відмовились коментувати інформацію.

12 лютого стало відомо, що США та Велика Британія забирають своїх військових інструкторів з України.

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