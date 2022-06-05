Британські юристи відмовляються працювати з клієнтами із РФ, - Financial Times

Про це пише Financial Times.

Британські юристи можуть працювати з росіянами, які перебувають під санкціями, якщо отримають спеціальну урядову ліцензію, проте багато хто побоюється продовжувати співпрацю.

"Є ознаки того, що юридичні фірми уникають роботи з Росією, частково з причин репутації", - розповів юрист Red Lion Chambers Джонатан Фішер.

За словами юриста LK Law Адама Грівза, багато фірм з побоюванням ставляться до потенційних клієнтів із Росії незалежно від того, чи загрожують їм західні санкції. Він припускає, що російські позови перемістяться до Дубаю та Сінгапуру.

За даними видання, Високий суд Лондона користувався особливою популярністю у позивачів із Росії. За даними Portland Communications, за 12 місяців до березня 2022 року росіяни були другою за чисельністю групою позивачів, які використовували англійські суди для вирішення комерційних суперечок, поступаючись лише громадянам Великобританії.

Нагадаємо, понад 150 міст світу розірвали побратимські відносини з містами в Росії.Крім того, Союз міст Балтії виключив зі свого складу Санкт-Петербург та російське місто Гатчин, натомість прийняв до союзу українське місто Вівнянськ (Львівщина).

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