Британський чемпіон попередив Джошуа та Ф'юрі про найнебезпечнішу якість Усика

Про це повідомляє Boxing247.

За словами колишнього чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг), Усик володіє ідеальною технікою.

"Усик - найкращий боєць, з яким я бився. Він володіє ідеальною технікою, змушує людей виглядати смішно. Робота ніг Усика перебуває на іншому рівні. Він фантастично обдарований у всьому, що робить", - сказав Беллью, який у 2018 році програв Усику в бою за титул асболютного чемпіона світу.

На його переконання, перемогти Усика за очками не до снаги ні Джошуа, ні Ф'юрі.

"Ніхто не перебоксує Усика, навіть Ф'юрі. Тайсон розгубиться через хорошу роботу ніг Олександра. Якщо Джошуа дозволить створити занадто великий відрив, то Усик може вийти сухим з води. Він - велика і небезпечна загроза. Подумайте про технічні здібності Усика. Він багато на що здатний на боксерському рингу", - впевнений Беллью.

Українець проведе наступний бій 25 вересня у Лондоні проти Джошуа.

Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіоно WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Джошуа, заявив, що у поєдинку з Усиком знову ставить усі свої досягнення на карту.

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк підтвердив, що у контракті на бій з Ентоні Джошуа передбачено можливість реваншу.

Нагадаємо, 20 липня про бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа було оголошено офіційно

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