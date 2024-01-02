Британський нафтопереробний завод продовжує співпрацювати з російським "Лукойлом", - The Guardian

Про це повідомляє The Guardian.

Британська компанія Essar Oil, яка володіє та управляє нафтопереробним заводом у Стенлоу припинила імпорт російського палива у 2022 році, після вторгнення Росії в Україну. Однак, згідно з нещодавно поданою звітністю, компанія надала кредитну лінію Litasco, нафтоторговельному підрозділу московського "Лукойлу", другої за величиною нафтової компанії в Росії. Сама Litasco не підпадає під санкції.

Дворічна угода завершилася в травні 2023 року, але була продовжена до червня 2024 року, до того, як гроші будуть повернуті відповідно до угоди про "згортання та врегулювання".

Litasco повністю належить Лукойлу, засновник і 8,5% акціонер якого потрапив під санкції Великої Британії у квітні 2022 року.

"Завдяки своєму керівництву "Лукойлом" Алекперов продовжує отримувати вигоду та/або продовжує підтримувати уряд Росії, працюючи директором [...] суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у секторах, які мають стратегічне значення для уряду Росії, а саме в російському енергетичному секторі" - йдеться у заяві уряду Великої Британії про причини запровадження санкцій.

Алекперов пішов з посади директора "Лукойлу" незабаром після того, як потрапив під санкції, але залишається акціонером компанії з часткою 8,5%.

У листопаді в рамках суперечки між Litasco і сенегальською нафтовою компанією було винесено рішення Верховного суду, згідно з яким ні Litasco, ні "Лукойл" не можуть вважатися такими, що перебувають під контролем осіб, на яких накладено санкції.

Під час цієї справи компанія Le Mond Oil & Gas Africa стверджувала, що Litasco слід розглядати як таку, що підпадає під санкції, оскільки вона перебуває під контролем Алекперова або Володимира Путіна. Але суддя Фокстон відхилив цей аргумент, зазначивши, що хоча Путін може отримати контроль над Litasco, якщо вирішить це зробити, він не має жодного впливу на компанію.

"EOUK вжила негайних заходів для припинення імпорту російського дизельного пального за багато місяців до кінцевого терміну, встановленого урядом і нашими колегами в цьому секторі, визначивши альтернативні джерела та збільшивши власне виробництво, - заявив прессекретар компанії. - Ми завжди працюємо відповідно до санкційного законодавства".

Кредитна угода Essar Oil (UK) з Litasco раніше викликала занепокоєння у Вестмінстері, оскільки контракт дає компанії право власності на Stanlow Terminals Ltd.

Теоретично це означає, що термінал, життєво важлива частина енергетичної інфраструктури Великої Британії, може потрапити до рук Litasco, якщо Essar Oil оголосить дефолт за своїми боргами.