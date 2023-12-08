"Британський спецназ воював біля Бучі": добірка російських фейків за 7 грудня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 7 грудня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Голова "Кримської митрополії" Тихон (РПЦ) заявив: "Нам перемога над українським народом не потрібна... Нам потрібна перемога над тим нацизмом, фашизмом, над тим людиноненависницьким устроєм, який створено з частини нинішньої України".

Дезінформація: "Радник" ватажка незаконного збройного угруповання "ДНР" Я. Гагін заявив: "ЗСУ знову стали застосовувати хімічні боєприпаси на Артемівському напрямку, зокрема під Кліщіївкою".

Дезінформація: Російський TG-канал "Царьград ТВ" поширює інформацію про те, що на боці України воював британський спецназ. Зокрема, він буцімто був біля Бучі, на Чорноморському узбережжі в підготовці до висадки на о. Зміїний та в охороні важливих генералів.