Британський суд засекретив заповіт принца Філіпа на 90 років
Голова підрозділу у сімейних справах Високого суду Лондона Ендрю Мафарлейн відклав на 90 років публікацію заповіту принца Філіпа
Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.
Мафарлейн прийняв рішення не порушувати традицію і дозволив не розкривати заповіт члена королівської сім'ї.
"Необхідно збільшити ступінь захисту дійсно особистих аспектів життя людей, щоб зберегти гідність монарха і близьких членів її сім'ї", - заявив суддя.
За його словами, він не бачив заповіту і нічого не знає про його зміст.
Заповіт буде зберігатися в сейфі голови підрозділу по сімейних справах Високого суду Лондона разом з ще 30 закритими конвертами з заповітами.
- Нагадаємо, принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років, не доживши два місяці до свого 100-річчя. Похорон чоловіка королеви Єлизавети II відбудеться 17 квітня.
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