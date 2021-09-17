Британський суд засекретив заповіт принца Філіпа на 90 років

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC .

Мафарлейн прийняв рішення не порушувати традицію і дозволив не розкривати заповіт члена королівської сім'ї.

"Необхідно збільшити ступінь захисту дійсно особистих аспектів життя людей, щоб зберегти гідність монарха і близьких членів її сім'ї", - заявив суддя.

За його словами, він не бачив заповіту і нічого не знає про його зміст.

Заповіт буде зберігатися в сейфі голови підрозділу по сімейних справах Високого суду Лондона разом з ще 30 закритими конвертами з заповітами.

Нагадаємо, принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років, не доживши два місяці до свого 100-річчя. Похорон чоловіка королеви Єлизавети II відбудеться 17 квітня.