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Британці не можуть підтримувати українських біженців через зростання вартості життя, - британський офіс статистики

10 серпня, 2022 середа
15:15
біженці з України Британія Україна

Сім із десяти британських спонсорів заявили, що не можуть надавати підтримку українських біженцям через зростання вартості життя

Про це інформує Sky News з посиланням на дані британського Управління національної статистики (ONS).

Зазначається, що близько 21% громадян Великої Британії, які приймали або приймають зараз українців у своїх домівках, повідомили, що зростання вартості життя "дуже сильно вплинуло на їхню здатність надавати підтримку".

Ще 9% британців сказали, що криза "дуже сильно" вплинула на їх здатність допомагати, тоді як 41% заявили, що вона мала "незначний" вплив. А близько 26% сказали, що це взагалі не вплинуло на їх здатність допомагати,


ONS вперше оприлюднило дані про спонсорів за схемою "Homes for Ukraine" і попередило, що це лише експериментальні цифри.

Спонсорська схема "Homes for Ukraine" дозволяє громадянам України та їхнім родичам приїхати до Великої Британії за наявності спонсора, який може надати житло щонайменше на 6 місяців.

Організація провела опитування всіх дорослих Великобританії, зареєстрованих у схемі станом на 7 липня, у співпраці з Департаментом підвищення кваліфікації, житла та громад (DLUHC).

Також зазначається, що з усіх респондентів (17 702 людей) майже три чверті (74%) зараз приймають біженців. Ще 4% приймали раніше, 18% лише чекають на своїх перших гостей, які мають переїхати, і 3% тільки планують прийняти українців у майбутньому.

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