Британці не можуть підтримувати українських біженців через зростання вартості життя, - британський офіс статистики
Сім із десяти британських спонсорів заявили, що не можуть надавати підтримку українських біженцям через зростання вартості життя
Про це інформує Sky News з посиланням на дані британського Управління національної статистики (ONS).
Зазначається, що близько 21% громадян Великої Британії, які приймали або приймають зараз українців у своїх домівках, повідомили, що зростання вартості життя "дуже сильно вплинуло на їхню здатність надавати підтримку".
Ще 9% британців сказали, що криза "дуже сильно" вплинула на їх здатність допомагати, тоді як 41% заявили, що вона мала "незначний" вплив. А близько 26% сказали, що це взагалі не вплинуло на їх здатність допомагати,
ONS вперше оприлюднило дані про спонсорів за схемою "Homes for Ukraine" і попередило, що це лише експериментальні цифри.
Спонсорська схема "Homes for Ukraine" дозволяє громадянам України та їхнім родичам приїхати до Великої Британії за наявності спонсора, який може надати житло щонайменше на 6 місяців.
Організація провела опитування всіх дорослих Великобританії, зареєстрованих у схемі станом на 7 липня, у співпраці з Департаментом підвищення кваліфікації, житла та громад (DLUHC).
Також зазначається, що з усіх респондентів (17 702 людей) майже три чверті (74%) зараз приймають біженців. Ще 4% приймали раніше, 18% лише чекають на своїх перших гостей, які мають переїхати, і 3% тільки планують прийняти українців у майбутньому.
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