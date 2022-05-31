Бронетехніка, антидрони та тепловізори: Литва передасть Україні нову партію озброєння

Про це повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас у Twitter.

"Незабаром Литва передасть Україні не лише обіцяні бронетехніку, вантажівки та позашляховики, але також нову партію антидронів та тепловізорів. І, звичайно, Байрактар, який придбають на зібрані литовцями гроші", - зазначив він.

28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей литовського ведучого Андрюса Тапінаса. Йому вдалось зібрати понад 5 млн євро на "Байрактар" для українських захисників.