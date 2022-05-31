Бронетехніка, антидрони та тепловізори: Литва передасть Україні нову партію озброєння
Литва готує новий пакет військової допомоги для України
Про це повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас у Twitter.
"Незабаром Литва передасть Україні не лише обіцяні бронетехніку, вантажівки та позашляховики, але також нову партію антидронів та тепловізорів. І, звичайно, Байрактар, який придбають на зібрані литовцями гроші", - зазначив він.
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28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей литовського ведучого Андрюса Тапінаса. Йому вдалось зібрати понад 5 млн євро на "Байрактар" для українських захисників.
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