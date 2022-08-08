Про це інформує Служба безпеки України.

"Служба безпеки запобігла незаконному продажу у Києві оптової партії захисного спорядження, яке призначалося для потреб українських військ. Серед вилученого у зловмисників – сотні одиниць бронежилетів, шоломів, оптичних пристроїв та приладів нічного бачення", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці конфіскували майна на понад 15 млн грн і передали ЗСУ.

Двоє жителів Дніпропетровської області, які після повномасштабного вторгнення РФ втекли з України, використавши підроблені документи, організували схему продажу військового спорядження та амуніції, які ввозили з-за кордону під виглядом гуманітарки.

"Для реалізації оборудки її учасники вносили неправдиві відомості до митних декларацій. Кінцевими отримувачами продукції вказували військові підрозділи нашої держави, а гроші на придбання імпортних товарів збирали у родичів українських захисників і волонтерів", - інформують в СБУ.

Продавали спорядження зловмисники за завищеними цінами, а покупців підшукували в інтернеті та соцмережах. Заробіток виводили через афілійовані комерційні структури.

6 червня, суд обрав запобіжний захід заступнику голови Чернівецької обласної військової адміністрації Артуру Мунтяну. Його підозрюють у розкраданні гуманітарки.

На Одещині керівник Центру гуманітарної допомоги налаштував бізнес з продажу товарів призначених для військових та переселенців, які надавали українці або партнери з Європи. Зловмиснику повідомили про підозру.

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