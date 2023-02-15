"Брюгге" - "Бенфіка": де та коли дивитись матч Яремчука у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч між "Брюгге" Романа Яремчука та "Бенфікою" розпочнеться на "Ян Брейдел Стадіон" о 22:00. Наживо його покаже Megogo.

На груповому раунді "Брюгге" фінішував другим у квартеті B та випередив леверкузенський "Байєр" і мадридський "Атлетико". Поступились лише португальському "Порту".

"Бенфіка" сенсаційно перемогла у групі H. Португальці випередили французький ПСЖ, туринський "Ювентус" та ізраїльський "Маккабі Хайфа".

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. 1-й матч

"Брюгге" (Бельгія) - "Бенфіка" (Португалія)

15 лютого

Брюгге, стадіон "Ян Брейдел"

Початок - 22:00

Пряма трансляція на Megogo