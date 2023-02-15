"Брюгге" - "Бенфіка": де та коли дивитись матч Яремчука у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 15 лютого, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів бельгійський "Брюгге" зіграє проти португальської "Бенфіки"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч між "Брюгге" Романа Яремчука та "Бенфікою" розпочнеться на "Ян Брейдел Стадіон" о 22:00. Наживо його покаже Megogo.
На груповому раунді "Брюгге" фінішував другим у квартеті B та випередив леверкузенський "Байєр" і мадридський "Атлетико". Поступились лише португальському "Порту".
"Бенфіка" сенсаційно перемогла у групі H. Португальці випередили французький ПСЖ, туринський "Ювентус" та ізраїльський "Маккабі Хайфа".
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. 1-й матч
"Брюгге" (Бельгія) - "Бенфіка" (Португалія)
15 лютого
Брюгге, стадіон "Ян Брейдел"
Початок - 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 14 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" перемогла французький ПСЖ.
- В іншому матчі 1/8 фіналу ЛЧ італійський "Мілан" виявився сильнішим за лондонський "Тоттенгем".
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