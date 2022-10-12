Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Атлетико" - "Брюгге" проходив у Мадриді та закінчився внічию - 0:0. Українські гравці бельгійців Едуард Соболь та Роман Яремчук провели весь матч на лаві запасних.

На 82-й хвилині "Брюгге" залишився у меншості. Форвард Камаль Сова отримав другу жовту картку за неспортивну поведінку.

Після 4-х матчів "Брюгге" набрав 10 очок і фактично гарантував собі місце у плей-офф. В "Атлетико" 4 бали та друга позиція. Третє-четверте місце ділять "Порту" і "Байєр", які свій матч розпочнуть о 22:00, у них по 3 набраних пункти.

Ліга чемпіонів

4-й тур. Група B

12 жовтня

"Атлетико" (Іспанія) - "Брюгге" (Бельгія) 0:0

Вилучення: Сова, 82 (друга жовта картка)

11 жовтня "Шахтар" зіграв внічию з "Реалом" у 4-му турі Ліги чемпіонів.

У 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів лондонський "Челсі" переміг італійський "Мілан".

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