"Брюгге" без Яремчука та Соболя відібрав очки в "Атлетико" у матчі Ліги чемпіонів
У 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів бельгійський "Брюгге" зіграв внічию з мадридським "Атлетико"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Атлетико" - "Брюгге" проходив у Мадриді та закінчився внічию - 0:0. Українські гравці бельгійців Едуард Соболь та Роман Яремчук провели весь матч на лаві запасних.
На 82-й хвилині "Брюгге" залишився у меншості. Форвард Камаль Сова отримав другу жовту картку за неспортивну поведінку.
Після 4-х матчів "Брюгге" набрав 10 очок і фактично гарантував собі місце у плей-офф. В "Атлетико" 4 бали та друга позиція. Третє-четверте місце ділять "Порту" і "Байєр", які свій матч розпочнуть о 22:00, у них по 3 набраних пункти.
Ліга чемпіонів
4-й тур. Група B
12 жовтня
"Атлетико" (Іспанія) - "Брюгге" (Бельгія) 0:0
Вилучення: Сова, 82 (друга жовта картка)
- 11 жовтня "Шахтар" зіграв внічию з "Реалом" у 4-му турі Ліги чемпіонів.
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