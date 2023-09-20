БТР, ракети, пускові установки: Іспанія оголосила про новий пакет допомоги Україні

Про це повідомляє пресслужба міноборони Іспанії.

Чиновниця поінформувала колег про стан поставок Іспанією техніки Україні, відзначивши анонсовану передачу нових броньованих транспортних машин, надувних командних суден, а також різного обладнання, пускових установок і ракет для протиповітряної та протикорабельної оборони, спеціальних вантажівок для роботи з цими системами, а також машин швидкої допомоги.

Кількість техніки та її найменування у міноборони Іспанії не назвали.

Крім того, для підтримки роботи госпіталю Role 2+, переданого у серпні, Іспанія відправила значну партію медичних матеріалів.

Роблес також відзначила суттєвий прогрес у підготовці українського персоналу на території Іспанії в рамках місії EUMAM Ukraine та під координацією навчального центру Толедо.

Наостанок міністерка підкреслила внесок іспанських військових госпіталів у лікування українських бійців, де 77 важкопоранених з ампутаціями вже отримали необхідну допомогу та необхідні протези.

Водночас міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про надання Україні радарів морського огляду та боєприпасів до протитанкового гранатомета Carl Gustaf. Крім того, з цього місяця призначені для України танки Leopard ремонтуватимуть у Литві.

"Ми працюємо над створенням коаліції з розмінування. Я закликаю країни, які ще не визначилися, приєднатися до коаліції, зробивши внесок у навчання, обладнання або фінансові внески", - сказав він.