Створення Коаліції спроможностей: Умєров підбив перші підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн"

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на сторінці у facebook.

Він написав, що понад 50 країн, яких об'єднує формат "Рамштайн", домовилися започаткувати ініціативу створення Capabilities Coalition - Коаліції спроможностей.

Головною метою такої ініціативи є підготовка Сил оборони України майбутнього, - зазначив Умєров. Тож Міноборони визначило п’ять кластерів збройної допомоги Україні, які, за його словами, "потребуватимуть першочергової уваги":

протиповітряна оборона

артилерія

авіація

ВМС

бронетехніка

"Наші партнери вкотре підтвердили свої зобовʼязання щодо підтримки України. Вдячний учасникам за непохитну підтримку України. Наша армія навіть після дев’ятнадцяти місяців запеклих боїв залишається високомотивованою, і український народ не має наміру здаватися", - написав Рустем Умеров.