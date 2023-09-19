Створення Коаліції спроможностей: Умєров підбив перші підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн"
За підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн" 19 вересня Україна домовилась із союзниками про створення Коаліції спроможностей та подальшу підтримку України зброєю
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на сторінці у facebook.
Він написав, що понад 50 країн, яких об'єднує формат "Рамштайн", домовилися започаткувати ініціативу створення Capabilities Coalition - Коаліції спроможностей.
Головною метою такої ініціативи є підготовка Сил оборони України майбутнього, - зазначив Умєров. Тож Міноборони визначило п’ять кластерів збройної допомоги Україні, які, за його словами, "потребуватимуть першочергової уваги":
- протиповітряна оборона
- артилерія
- авіація
- ВМС
- бронетехніка
"Наші партнери вкотре підтвердили свої зобовʼязання щодо підтримки України. Вдячний учасникам за непохитну підтримку України. Наша армія навіть після дев’ятнадцяти місяців запеклих боїв залишається високомотивованою, і український народ не має наміру здаватися", - написав Рустем Умеров.
- У вівторок, 19 вересня, у Німеччині в очному форматі пройшло 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", на якому вперше був присутній новий міністр оборони України Рустем Умєров.
- Голова Пентагону Ллойд Остін на засіданні "Рамштайну" запевнив, що танки Abrams "ось-ось з'являться на полі бою в Україні"
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