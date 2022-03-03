Буча наша! Над містом підняли синьо-жовтий стяг
ЗСУ повернули під контроль України місто Буча, що на на Київщині.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України, передає "Еспресо.TV".
"Терміново! Місто Буча! ", - написали військові і опублікували відео, де наші солдати в центрі міста підносять синьо-жовтий стяг над будівлею міської ради.
"Місто Буча. 3 березня 2022 року. Піднімаємо український прапор над містом", - каже один із захисників.
- Нагадаємо, у неділю в Бучу прорвались російські танки, окупанти обстрілювали житлові будинки.
- Українські прикордонники та військові вийшли на лінію державного кордону на Сумщині
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