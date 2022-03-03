Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України, передає "Еспресо.TV".

"Терміново! Місто Буча! ", - написали військові і опублікували відео, де наші солдати в центрі міста підносять синьо-жовтий стяг над будівлею міської ради.

"Місто Буча. 3 березня 2022 року. Піднімаємо український прапор над містом", - каже один із захисників.

Нагадаємо, у неділю в Бучу прорвались російські танки, окупанти обстрілювали житлові будинки.

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