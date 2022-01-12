Будь-хто може погуглити, - Кличко захистив Усика і нагадав Ф'юрі про допінг-скандал

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Ф'юрі заявив, що Ентоні Джошуа програв Олександру Усику, бо той є "накачаним стероїдами середньоваговиком". Володимир Кличко захистив свого співвітчизника.

"Тайсон Ф'юрі, ти живеш у скляному будинку, і хтось має забрати твої камені. Це було незадовго до нашої бою, коли в тебе справді був позитивний результат допінгу. Будь-хто може погуглити. Тримай себе в руках", – написав Кличко.

У листопаді 2015 року Кличко програв Ф'юрі одноголосним рішенням суддів та втратив чемпіонські титули. Тайсон Ф'юрі є чинним чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Володимиру Кличку, який завершив кар'єру у 2017 році, в березні виповниться 46 років. Нагадаємо, 21 квітня Олександр Красюк заявив, що Володимир Кличко може відновити кар'єру заради реваншу із Тайсоном Ф'юрі.

20 липня стало відомо, що український боксер Володимир Кличко, у разі рішення про повернення на ринг, може задіяти опцію реваншу, яку було прописано у контракті на бій з британцем Тайсоном Ф'юрі. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Легенда українського боксу також прикріпив висловлювання письменника Роберта Льюїса Стівенсона: "Люди у скляних будинках не повинні кидатися камінням". Англійський афоризм означає: "той, хто сам не позбавлений недоліків, не повинен критикувати інших за такі ж недоліки".