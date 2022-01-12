Будь-хто може погуглити, - Кличко захистив Усика і нагадав Ф'юрі про допінг-скандал
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко впевнено відповів британцю Тайсону Ф'юрі, який сказав, що Олександр Усик перед боєм з Ентоні Джошуа вживав стероїди
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ф'юрі заявив, що Ентоні Джошуа програв Олександру Усику, бо той є "накачаним стероїдами середньоваговиком". Володимир Кличко захистив свого співвітчизника.
Легенда українського боксу також прикріпив висловлювання письменника Роберта Льюїса Стівенсона: "Люди у скляних будинках не повинні кидатися камінням". Англійський афоризм означає: "той, хто сам не позбавлений недоліків, не повинен критикувати інших за такі ж недоліки".
"Тайсон Ф'юрі, ти живеш у скляному будинку, і хтось має забрати твої камені. Це було незадовго до нашої бою, коли в тебе справді був позитивний результат допінгу. Будь-хто може погуглити. Тримай себе в руках", – написав Кличко.
У листопаді 2015 року Кличко програв Ф'юрі одноголосним рішенням суддів та втратив чемпіонські титули. Тайсон Ф'юрі є чинним чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Володимиру Кличку, який завершив кар'єру у 2017 році, в березні виповниться 46 років.
- Нагадаємо, 21 квітня Олександр Красюк заявив, що Володимир Кличко може відновити кар'єру заради реваншу із Тайсоном Ф'юрі.
- 20 липня стало відомо, що український боксер Володимир Кличко, у разі рішення про повернення на ринг, може задіяти опцію реваншу, яку було прописано у контракті на бій з британцем Тайсоном Ф'юрі.
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