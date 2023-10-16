Буданов особисто переконав 19 росіян здатися у полон, - боєць спецпідрозділу "Артан"

Про це розповів командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр на псевдо Лютий в інтерв'ю РБК-Україна.

"Під час одного з завдань штурмова група противника намагалася без вогневого ураження просто покинути зону дії, бо зрозуміла, що чинити опір вже не здатна. Тоді якраз з нами був присутній Кирило Олексійович", - сказав Лютий.

За його словами, Буданов в особистій розмові лише одними переговорами по рації змусив 19 росіян здатися у полон.

"Це неймовірна сила духу. Усі тоді відчули такий моральний підйом, коли почули голос нашого начальника. Адже більшість тоді не здогадувалися, що разом з нами, у нашому секторі, знаходиться начальник ГУР", - розповів боєць.

Спецоперація ГУР: висадка десанту у Криму

4 жовтня ГУР Міноборони України заявило, що на тимчасово окупованій Росією території Криму здійснили десантну операцію, під час якої було завдано удар по ворожих силах. Після виконання завдання спецпризначенці успішно відступили.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що група спецпризначенців, яка здійснила десант на тимчасово окуповану територію Криму, після виконання завдання завдала втрат і відступила. Він також додав, що українські спецпризначенці також зазнали певних втрат.

Також він додав, що під час операції в тимчасово окупованому Криму один з українських військових потрапив до російського полону. Буданов в інтерв'ю "Українській правді" теж підтвердив інформацію, що росіяни взяли у полон українського військового.