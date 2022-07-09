Будемо з вами аж до вступу України в ЄС: глава французького Сенату звернувся до Ради
Голова Сенату Франції Жерар Ларше в суботу виступив у Верховній Раді, запевнивши в підтримці парламентами країн Європи європейського шляху України
Про це повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.
"У цих стінах, у будівлі парламенту, б’ється серце європейського парламентаризму. Яка ж радість бачити у цій залі прапор ЄС разом з українським стягом. 12 зірок на блакитному тлі є символом єдності та надії. І цей прапор об’єднує нас від Парижа до Києва, від Києва до Брюсселя", – сказав голова Сенату Франції.
Він також наголосив, що французький Сенат і національні парламенти Європи будуть пліч-о-пліч з Україною у найближчі місяці: від статусу кандидата до затвердження рішення про вступ до ЄС.
Як зазначив Стефанчук, промова Жерара Ларше не раз переривалася оплесками українських депупатів.
Відомо, що голова Сенату Франції прибув до України у п’ятницю. Він відвідав зруйновані російською армією міста Буча, Бородянка та Ірпінь на Київщині.
- 8 липня в Україну з візитом прибули сенатори Франції на чолі з головою сенату Франції Жерар Ларше
- Пізніше паризька міська рада одноголосно ухвалила угоду про співробітництво столиці з Києвом.
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